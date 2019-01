Aangepaste dienstregeling op Walcheren: acht bushaltes vervallen

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Connexxion laat weten dat het niet mogelijk is de huidige dienstregeling op tijd uit te voeren, vanwege wegwerkzaamheden in plaatsen als Domburg, Aagtekerke en Buttinge. De busmaatschappij schrapt de haltes om aansluitingen te houden op trein en bussen in Middelburg.

Vooral reizigers uit Westkapelle en Domburg merken iets van de aangepaste dienstregeling. In Westkapelle worden drie haltes uit de regeling gehaald, in Domburg twee. Lijn 647, van Krabbendijke naar Middelburg rijdt een andere route vanwege werkzaamheden, maar stopt wel bij alle bushaltes.

Vervallen haltes lijn 52 en 53

Lijn 52 Lijn 53 Domburg: Schuitvlotstraat Westkapelle: Dreefje Domburg: Markt Westkapelle: Markt Buttinge Westkapelle: Zuidstraat Middelburg: RK Kerkhof Middelburg: Laan der Verenigde Naties