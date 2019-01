Verlaat kerstdiner ingehaald door wietkwekerij in dorpshuis

Nieuwjaarsdiner Resto van Harte (foto: Omroep Zeeland)

Zusjes Karen en Amber hadden verschillende kerstliedjes ingestudeerd. Voor niks, want kerstmuziek op een nieuwjaarsdiner is gek. Daarom hebben de zusjes in het nieuwe jaar nog verschillende liedjes geoefend, zoals het Zeeuws volkslied.

Ook de kerstboom ontbrak vanavond bij het diner. Die was de dag voor het ontdekken van de hennepkwekerij nog speciaal neergezet door bewoner van Krabbendijke die er deze avond ook weer is. "De boom staat nu nog steeds in het dorpshuis met lichtjes, slingers en ballen. Ja, het is allemaal een beetje in de soep gelopen," vertelt hij terwijl hij een laatste hap van zijn pompoensoep neemt.

Toekomst onduidelijk

Marcella de Vlieger van Resto van Harte is in haar nopjes met de nieuwe locatie. "De keuken is groter, we hebben meer ruimte voor de tafels, eigenlijk zijn we er op vooruitgegaan." Ze is dankbaar voor de medewerking het beschikbaar stellen van het restaurant en de keuken van Zorgcentrum Ter Weel. Of Resto van Harte ook de komende weken hier gaat eten is nog onduidelijk, want er was tot vanavond niet duidelijk of het dorpshuis de Meijboom open zou zijn de komende weken.

Bij Resto van Harte is een maatschappelijk initiatief om buurtgenoten een gezellige avond te geven. Het is mede bedoeld om mensen die aansluiting met de samenleving verliezen weer in contact te brengen met elkaar.

Nieuwjaarsdiner (foto: Omroep Zeeland)

Dorpshuis De Meiboom waar Resto Van Harte na de drugsvondst niet terecht kon, gaat naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 februari voor drie maanden dicht. Burgemeester José van Egmond besluit dat definitief als begin volgende week de termijn dat belanghebbenden kunnen reageren is verstreken.

