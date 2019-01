Bewoners mogen meepraten over nieuwe straatverlichting

Inloopbijeenkomst over slimmer verlichting (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Middelburg wil niet alleen compleet overschakelen naar led-verlichting, de verlichting moet ook op rustige moment dimmen waardoor er flink wat extra bespaard wordt. Het moet alleen de veiligheid van het verkeer niet in de weg staan of problemen veroorzaken bij omwonenden.

"Een straatlamp schijnt bij mij de woonkamer binnen. Daar heb ik nu niet zo'n last van, maar wanneer die om de paar minuten harder en zachter gaat, dan wordt het net zo'n kermis," zo uitte een van de bezoekers van de inloopavond zijn zorgen.

Kritische bewoners denken mee over nieuwe lichtplannen

Michel Joosse van de gemeente Middelburg is blij met de belangstelling van omwonenden. "We willen dit samen met de bewoners gaan doen en dan is het goed om te zien dat er betrokkenheid is." Middelburg moet net als andere gemeentes voldoen aan het energie-akkoord. Omdat straatverlichting een grote kostenpost is, kan daar veel winst worden behaald.