Zeeuwse opcenten het snelst omhoog

Auto's op de A58 bij Goes (foto: André Vermeulen uit Goes.)

Deze tariefsverhoging (en naar verwachting ook meer Zeeuwse auto's op de weg) zorgen voor ruim 4 miljoen euro extra inkomsten voor de provincie in vergelijking met 2018. Zeeland gebruikt het extra geld om de begroting op orde te krijgen na financiële tegenvallers in de afgelopen jaren, zoals het schoonmaken van Thermphos, het wegvallen van de Delta-inkomsten en de reservering voor het sluiten van de kerncentrale.

Doorsnee auto

Het CBS heeft de tarieven per provincie met elkaar vergeleken op basis van een doorsnee personenwagen, dat wil zeggen in de gewichtsklasse 1151-1250 kilogram. Dat is een bijvoorbeeld een Volkswagen Golf of Skoda Octavia.

In deze gewichtsklasse is het rijksdeel in de wegenbelasting voor een benzineauto 365 euro per jaar. Dat betekent dat op een totaal tarief van 608 euro de provincie Zeeland 243 euro per jaar van benzinerijders krijgt. Van dieselrijders krijgt de provincie per jaar een vergelijkbaar bedrag. Dat zijn dus geen geen opcenten meer, maar ophonderdjes.

Recht trekken

Zeeland krijgt al sinds 2013 tien miljoen euro minder uit Den Haag dan waar de provincie eigenlijk recht op heeft. Reden voor die korting: de provincie kreeg lange tijd een forse winstuitkering van Delta. Daardoor kreeg Zeeland dus miljoenen euro's minder van het Rijk dan waar de provincie recht op heeft als je kijkt naar het aantal inwoners en de grootte van de provincie.

Het provinciebestuur heeft er lang bij het kabinet en andere provincies op aangedrongen om dat recht te zetten. Er is een speciale commissie in het leven geroepen om te onderzoeken hoe dat het beste recht getrokken kon worden. Die commissie kwam met de oplossing dat de andere elf provincies die oneerlijke situatie zouden moeten rechtzetten door de komende drie jaar steeds 6,7 miljoen euro aan Zeeland over te maken. Maar dan moet Zeeland zelf de jaarlijkse inkomsten met 3,3 miljoen euro verhogen en dat kan alleen door de hogere wegenbelasting, die nu van toepassing is.