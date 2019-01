Zeeland wordt wakker: opcenten, pyromaan en nieuwjaarsdiner

Auto's op de A58 bij Goes (foto: André Vermeulen uit Goes.)

Opcenten omhoog

De opcenten op de wegenbelasting gaan in Zeeland het snelst omhoog van heel Nederland. Dieselrijders in Zeeland betalen dit jaar 32 euro meer dan vorig jaar. Benzinerijders twintig euro. Gemiddeld een verhoging van 8,3 procent in één jaar, blijkt uit een berekening van het CBS.

Chauffeur dronken in Westerscheldetunnel (foto: Teamverkeerzwb)

Zwaar beschonken

Bij Borssele is gisteravond een stomdronken vrachtwagenchauffeur betrapt die slingerend door de Westerscheldetunnel reed. De trucker heeft zijn rijbewijs moeten inleveren en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Brand in Oosterland in 2013 (foto: Omroep Zeeland)

Pyromaan

De man die werd veroordeeld voor branden in Oosterland en Vlissingen moet zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank voor het stichten van vijf branden in Terneuzen.

Nieuwjaarsdiner (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwjaarsdiner

Een paar weken later dan de bedoeling was hebben zo'n zestig mensen in Krabbendijke genoten van een diner in Krabbendijke. Resto Van Harte wilde het eigenlijk voor kerst aanbieden in het dorpshuis van Krabbendijke. Maar dat ging niet door toen daar onder het podium een wietkwekerij werd gevonden.

Donkere wolken boven Vlissingen (foto: Sabina Meerman)

Weer

Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Hier een daar kan er een buitje vallen, daarbij is er kans op hagel. Vanmiddag klaart het op en kan het uiteindelijk 8 graden worden.