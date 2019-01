Pyromaan van Oosterland opnieuw voor de rechter

De schrik zat er goed in na een hele reeks aan branden in Oosterland in 2014. De verdachte van vandaag werd er voor opgepakt, maar werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Inwoners van Oosterland konden het niet geloven. "Je hebt kans dat mensen het recht in eigen hand nemen als hij terugkomt. Dus het is maar beter dat hij wegblijft."

'Ze hadden hem nooit moeten laten gaan'

De man keerde niet terug naar Oosterland, maar ging naar een opvanghuis in Vlissingen. Daar stichtte hij weer branden. Voor zijn moeder begon de nachtmerrie opnieuw: "Ze hadden hem nooit moeten laten gaan. Vastzitten en hulp van een psycholoog is het enige wat helpt." Ten tijde van de branden in Oosterland stuurde de zoon zijn moeder foto's van de branden die hij gesticht had. "Ik hou zielsveel van hem, nog steeds, maar hij moet hulp hebben en die hulp kan ik hem niet geven. Ik word er weer emotioneel van", zei ze in juli 2014 anoniem voor onze camera.

Uiteindelijk werd de man na de branden in Vlissingen weer aangehouden en veroordeeld. Hij kreeg voor zeven branden in Oosterland en drie in Vlissingen drie jaar en tien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Nu staat de 44-jarige man terecht voor het stichten van vijf branden in Terneuzen. Die waren alle vijf op 23 september vorig jaar.

Lees ook: