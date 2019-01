'Mocro-maffia achter moord op Zeeuw'

De broer van de kroongetuige in het onderzoek is vorig jaar maart doodgeschoten in Amsterdam (foto: ANP Foto)

De moord vond plaats in 2013 in de Dominicaanse Republiek. De moord is volgens de krant nooit eerder in verband gebracht met de mocro-maffia. Het slachtoffer was een van de verdachten in een groot proces in België tegen een corrupte Antwerpse douanier.

Die douanier zorgde ervoor dat tienduizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen naar onder meer Nederland kon worden geloodst. De Vlissinger zou een van de leidinggevenden zijn geweest in het smokkelnetwerk. Hij regelde opslagplaatsen en richtte spookfirma's op.

Het kopstuk van de mocro-maffia, Ridouan T., is voortvluchtig. Het OM heeft een beloning uitgeloofd van 100.000 euro voor de tips die leiden tot de opsporing van de crimineel.