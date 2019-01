Vier Zeeuwse muzikanten werken een jaar toe naar twee concerten

Vorig jaar werd het project Herbergen voor het eerst uitgevoerd. Het zitgedeelte van de Concertzaal werd door de artiesten genegeerd. Het publiek mocht het podium op en zat in een halve cirkel om de band heen.

Improvisatie

Het hele jaar wordt er gebroed op de nieuwjaarsconcerten en om de zoveel tijd wordt er geoefend. Pas op het laatst wordt er een soort raamwerk opgesteld waaraan de muzikanten zich ongeveer moeten houden. Maar er is altijd ruimte voor improvisatie volgens Dieleman.

Herbergen 2018 (foto: kluijfhout.com)

De twee kunstenaars maken door het jaar heen posters van stukken tekst die tot dan zijn verzonnen. Daarnaast proberen ze de concerten visueel aan te kleden.

Speeltuin

Voor BLØF-bassist Peter Slager is dit project anders dan zijn 'normale' baan: "Dit is veel meer een losse manier van muziek maken. Het is meer een soort speeltuin, waarbij je niet precies weet wat er gaat gebeuren als je van het ene toestel naar het andere gaat."

Vanwege het succes van vorig jaar, toen het enige concert al snel was uitverkocht, worden er dit jaar twee concerten georganiseerd, op 11 en 12 januari. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.