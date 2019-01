Gérard de Nooijer aan de slag in China

In november werd De Nooijer ontslagen bij FC Dordrecht, wegens de matige prestaties van de club in de Keuken Kampioen Divisie. Een maand later heeft hij een nieuwe club gevonden. Niet als hoofdtrainer, maar als trainer van een jeugdteam.

"Gérard werkt nu bij een van de betere voetbalacademies van China", zegt Youssif Hamzaoui, zaakwaarnemer van De Nooijer. "Ik denk dat deze academie met ongeveer tachtig kinderen werkt die uit het hele land gescout zijn."

De Nooijer is volgens Hamzaoui de opvolger van Harry Sinkgraven, die sinds november 2017 ook als assistent van Guus Hiddink werkt bij het Olympisch elftal van China.

"Er werken nog meer Nederlanders bij de academie. Jan Nederburgh (oud-keeper van AZ, red) werkt er als keeperstrainer. Nebosja Gudelj (oud-trainer van Sparta en NAC Breda, red) is directeur van van de academie", aldus Hamzaoui.

In China werken veel buitenlandse voetbaltrainers. Het land wil het voetbal naar een hoger plan tillen en trekt daarvoor veel buitenlandse coaches aan. Ook in de jeugdopleidingen.

"De voetbalstructuur in China is anders dan hier in Nederland", zegt Hamzaoui. "In China zijn er jeugdopleidingen zonder dat daar een eerste elftal boven staat, zoals we dat in Nederland kennen."

De Nooijer is niet de eerste Zeeuwse trainer in China. Recent werkte de uit Arnemuiden afkomstige Jan Poortvliet ruim een jaar in Qingdao.