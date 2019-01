Vijf jaar cel geëist tegen pyromaan; 'Hij is levensgevaarlijk voor zijn omgeving'

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De verdachte is een bekende van justitie, want hij is al eerder veroordeeld voor brandstichtingen. Zo heeft hij eerder drie jaar en tien maanden vastgezeten voor branden die hij had gesticht in Oosterland en Vlissingen.

'Levensgevaarlijke man'

Tijdens de zitting bleek dat de verdachte zich niks meer kan herinneren van de branden. De momenten voor de branden kan hij zich nog herinneren, maar de rest is een 'blur' voor hem. "Ik heb een heel vervelende zaak met Oosterland achter de rug, waarom zou ik dat nu op het spel zetten?", vroeg de man zichzelf af.

De derde brand waarbij een stoel in vlammen op ging, rekent de officier van justitie de verdachte zwaarder aan dan de andere branden. Volgens het OM had hier een levensgevaarlijke situatie kunnen ontstaan, omdat de stoel dichtbij een huis stond. "Verdachte noemt zichzelf een keurige burger. Ga toch weg! Hij is levensgevaarlijk voor zijn omgeving."

'Beweringen kloppen niet'

De verdachte spreekt alle beschuldigingen tegen of trekt ze in twijfel. Zo is het volgens hem niet mogelijk dat hij is gezien toen hij wegrende. Want door zijn kunstheup en kapotte heup zou hij niet kunnen rennen. En dat hij midden in de nacht latex handschoenen droeg, kwam omdat hij 's middags aan zijn brommobiel had geknutseld. Daarnaast klopt de tijdlijn, zoals het OM die presenteert, volgens de man niet en is die 'warrig'. De rechter vond dat niet raar, omdat de verdachte zelf ook geen duidelijkheid kan geven.

Volgens een rapport van de reclassering verkleint de verdachte zijn eigen problemen en legt hij de schuld vaak bij anderen. Hij wil wel meewerken aan de onderzoeken, maar doet dit alleen uit eigen belang. Volgens een psycholoog heeft de verdachte een gemende persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekjes. Omdat de verdachte niets meer zegt te weten over de branden kan de psycholoog niks zeggen over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

Excuses

Vlak voor de zitting werd gesloten, nam de verdachte nog even het woord. "Ik ben een maatschappelijk persoon. Ik ben niet meer de persoon die ik voor mijn detentie was. Ik vind het erg wat er is gebeurd en als ik het in mijn onderbewustzijn toch heb gedaan, wil ik mijn excuses maken."

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

