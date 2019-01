Nieuwjaarsrecepties gemeenten: 'Dat geld kan beter worden besteed'

Bestuurskundige Herman Lelieveldt van University College Roosevelt in Middelburg ziet de nieuwjaarsrecepties als een prima gelegenheid voor een gemeente om te laten zien waar het de komende tijd om gaat, of om een statement te maken als het gaat om bijvoorbeeld gezondheid: "Het gaat de laatste jaren veel over gezonde voeding. Dat biedt de gemeenten een kans om op de receptie uit te pakken met gezonde catering."

Voor elk wat wils

Maar uit een inventarisatie blijkt dat de meeste gemeenten vasthouden aan de standaard bittergarnituren, soms voorafgegaan door de term 'luxe'. Als het gaat om vegetarische dan wel veganistische wensen wordt er gewezen op toastjes zonder vlees of vis of 'voor ieder wat wils'. Alleen Kapelle geeft aan wel degelijk veganistische en vegetarische hapjes te serveren. In Goes staan er glaasjes met reepjes komkommer en wortel in yoghurtsaus. De provincie voert het thema 'Gezond in Zeeland', en zegt het eten daar ook op aan te passen.

Terneuzen is de enige Zeeuws gemeente die aangeeft dat er bewust gezocht wordt naar een thema en locatie om de nieuwjaarsreceptie interessant te maken. Vorig jaar werden de gasten in het Industrieel Museum in Sas van Gent ontvangen, dit jaar kan de Terneuzenaar in het Bio Base Training Centre terecht. Het thema dit jaar is 'duurzaam', en voor dat onderwerp is Diederik Samsom als spreker uitgenodigd.

Vegetarische snacks in Goes (foto: omroep zeeland)

Wat kost dat?

Gezamenlijk geven de gemeenten bijna 42.000 euro uit aan de recepties. Borsele is niets kwijt, want daar wordt door tegenvallende belangstelling al jaren geen nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Gemeente Middelburg besteedt met 7.500 euro het meest. De Provincie Zeeland heeft 15.000 euro als budget. Van alle gemeenten is Hulst de enige die de receptie voor een gedeelte laat sponsoren.

Nieuwjaasrecepties Zeeuwse gemeenten en Provincie

Gemeente: Verwachte gasten: Budget Te besteden p.p. : Opmerkingen: Middelburg 500 7.500,- 15,- Terneuzen 300 6.000,- 20,- Thema: duurzaamheid Goes 150 5.000,- 33,33 Noord-Beveland 200 4.500,- 22,50 Vlissingen 300 4.074,- 13,58 Veere 300 3.000,- 10,- Tholen 100 2.900,- 29.- Reimerswaal 100/150 2.000,- 13,33 Sluis 150 2.000,- 13,33 Schouwen-Duiveland 200/250 2.000 8,- Kapelle 150 1.500,- 10,- Vegetarisch, veganistisch Hulst 100/150 1.200,- 8,- 1.000 euro gesponsord Borsele 0 0 0 Geen receptie Provincie Zeeland 750 15.000,- 20,- Thema: gezond in Zeeland