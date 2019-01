Deel dit artikel:













Zwembad Scheldorado op de goede weg om open te blijven

Subtropisch zwembad Scheldorado in Terneuzen ligt op schema met het aanpakken van de verbeterpunten in het zwembad. Dat laat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) weten. Dinsdag werd bekend dat de Provincie Zeeland delen van het zwembad dreigt te sluiten, omdat bezoekers zich in het zwembad kunnen bezeren aan scherpe randen of uitsteeksels.

Scheldorado in Terneuzen (foto: Facebook Schelderado) "Het zwembad is op de goede weg", zegt een woordvoerder van de RUD. Maar ze houdt daarbij wel een slag om de arm. Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Maar het zwembad heeft nog tot het einde van deze maand om de verbeterpunten door te voeren. Dan vindt er een eindcontrole plaats en geeft de RUD een definitief advies aan de provincie om het zwembad te sluiten of juist niet. Lees ook: Gedeeltelijke sluiting dreigt voor zwembad Scheldorado