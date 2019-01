Ploeg Minnaard krijgt wildcard voor Tour de France

Marco Minnaard na de naar Roubaix in de Tour van 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De ploeg van de 29-jarige Minnaard werd niet direct toegelaten tot het tourpeloton, maar kreeg vandaag een wildcard van de organisatie. Pas later dit jaar wordt bekend gemaakt of Minnaard zijn derde Tour mag rijden. In zijn eerste Tour eindigde hij op een 40e plaats. Vorig jaar als 64e.

De organisatie heeft nog twee wildcards achter de hand, die later worden uitgedeeld. De procontinentale Nederlandse ploeg Roompot-Charles hoopt op een uitnodiging.

Antwan Tolhoek (24) uit Yerseke fietst dit jaar geen Tour de France. Hij moet in de Giro d'Ítalia zijn kopman Primoz Roglic terzijde staan. Tolhoek maakte vorig jaar indruk in zijn eerste Tour, met een 37e plaats en zijn goede rijden in verschillende bergetappes.

De achttien teams met een licentie voor de UCI WorldTour, waaronder de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma van Tolhoek en de Sunweb-formatie van Tom Dumoulin, zijn automatisch verzekerd van startrecht in de Tour de France.

