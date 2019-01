Dode Aagtekerke is 81-jarige Domburger

De man werd gevonden in een sloot bij Aagtekerke (foto: HV Zeeland)

Het lichaam van de man werd gisteren aangetroffen in een sloot aan het Bergwegje bij Aagtekerke. De politie gaat bij de doodsoorzaak uit van twee mogelijke scenario's: "Ofwel hij is onwel geworden en als gevolg daarvan uitgegleden of hij is alleen uitgegleden, maar honderd procent zekerheid zullen we nooit krijgen", zegt een politiewoordvoerder.

