Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eén jaar cel voor dodelijk ongeluk Westdorpe

De man die in 2016 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Tractaatweg bij Westdorpe moet een jaar de cel in. Ook krijgt hij een rijontzegging van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De auto van de 24-jarige Goesenaar is in beslag genomen. De celstraf die de rechtbank hem oplegt ligt vier maanden hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Bij het ongeluk kwam één inzittende om het leven (foto: Omroep Zeeland) De rechters zeiden tijdens de uitspraak zich ernstige zorgen te maken over het rijgedrag van de Goesenaar. De man wordt zwaar aangerekend dat hij niet lang na het ongeluk werd betrapt toen hij 65 kilometer per uur te hard reed op de Sloeweg. Daar heeft hij vandaag nog een boete van 1.000 euro voor gekregen. Haast en spijt De 24-jarige man haalde ten tijde van het ongeluk in op een plek waar dit niet mocht en kwam daarbij in botsing met een tegemoetkomende auto. Vier mensen raakten daarbij gewond, en een man overleed. De officier van justitie verweet de man 'asociaal rijgedrag' en legde hem dood door schuld ten laste. De man verontschuldigde zich twee weken geleden tijdens de zitting door te zeggen 'dat hij haast had' en spijt had van zijn inhaalmanoeuvre. Lees ook: Goesenaar die dodelijk ongeluk veroorzaakte: 'Ik had haast'

Dode en vijf gewonden door inhaalmanoeuvre Westdorpe (video)

Tractaatweg afgesloten na dodelijk ongeluk Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.