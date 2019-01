Hoogste bezoekersaantal in vijf jaar tijd voor Deltapark Neeltje Jans

Hoofdingang van Deltapark Neeltje Jans (foto: Isaï Symens)

Financieel gezien is 2018 het beste jaar uit de geschiedenis van het park. Qua bezoekersaantallen is dat niet het geval. "Er zijn jaren geweest dat we meer bezoekers trokken, maar toen lag de entreeprijs ook lager", zegt Bert van de Hoef, directeur van Deltapark Neeltje Jans. "Maar het is wel het hoogste bezoekersaantal in vijf jaar tijd."

Een deel van de winst wordt in het park geïnvesteerd. In 2020 wil het park in een nieuwe expositie openen die de strijd van de Nederlanders tegen het water door de eeuwen heen belicht. Daarbij is er niet alleen aandacht voor Nederland, maar ook voor de werkzaamheden die Nederlandse bedrijven in het buitenland hebben uitgevoerd.