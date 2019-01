Microfoons bij de Mortiere moeten weg

Waarom de microfoon is afgebroken is niet bekend, maar omdat de kunstenaar en de stichting Beeldende Kunst Middelburg bang zijn dat de andere microfoons misschien ook van de standaard afbreken, worden ze volgende week weggehaald. Dat is een voorzorgsmaatregel, zegt Masja van Vliet van de stichting.

De microfoons

Het kunstwerk Quintet is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Maze de Boer en in 2012 geplaatst aan de rand van de Mortiere, waar de straten zijn vernoemd naar blues- en jazzmuzikanten. Het kunstwerk, in de volksmond de 'microfoons' genoemd, staat bij een ingang naar de Mortiere langs de N57. Het gaat om uitvergrootte Shure 55 microfoons.