Schoondijke krijgt een Playmobil-museum

Playmobil uit verzameling Wim Waleboer (foto: Wim Waleboer)

Voor Waleboer is Playmobil geen speelgoed waar hij als jongetje uren mee zoet was. Sterker nog, Wim Waleboer (68) begon er pas vijftien jaar geleden mee. Playmobil-figuurtjes bleken toen erg geschikt als accessoires bij zijn modeltreinen. "Ik had een grote ruimte waar ik de playmobil gebruikte voor bij mijn treinen. En er kwamen best wel eens mensen kijken die zeiden joh dit is iets wat je tentoon moet stellen. Maar dat is het probleem niet, dat kan iedereen doen, maar een pand vinden is meestal het grootste probleem. Het moet ook nog een beetje betaalbaar zijn natuurlijk. En nu deed de gelegenheid zich ineens voor."

Allerlei verschillende thema's

Dat pand staat aan de Dorpsstraat in Schoondijke, vlak voor kerst kwam Waleboer erachter dat het te huur is. Hij aarzelde geen moment meer. "Ik heb er gewoon tafels neergezet en op die tafels ga ik thema's maken."

Wim Waleboer opent eigen Playmobil museum in Schoondijke

Het is nog niet duidelijk wanneer het museum wordt geopend. Wim Waleboer wil zijn tijd nemen om het mooi in te richten. Hij hoopt dat veel mensen met plezier naar zijn playmobil komen kijken. Maar het moet wel bij kijken blijven, hij wil geen speeltuin. "Ik heb het bij een kennis gezien die ermee op een jaarmarkt heeft gestaan. Die had een mooie stad gemaakt, maar binnen twee minuten was het Bagdad."

Wim Waleboer