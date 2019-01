Deel dit artikel:













Omwonenden niet blij met nieuwe brandweerkazerne Heinkenszand

Mensen die in Heinkenszand in de buurt van de kruising van de Guldenroedestraat en de Hoefbladstraat wonen zijn niet bij met de aangekondigde komst van een nieuwe brandweerkazerne op die plek. Volgens de omwonenden is het te dicht bij woonhuizen. Ze vinden het industrieterrein een eindje verder veel geschikter.

Locatie van de nieuwe brandweerkazerne (foto: Google Maps) "Ze kwamen zich voorstellen als de nieuwe buren. Toen wij dit huis een aantal jaar terug kochten waren wij van gedachten dat 't een bestemming wonen was, anders hadden wij dit huis niet gekocht," aldus een reactie op de Facebookpagina van Heinkenszand Info. Een andere omwonende is ook ontstemd over de locatie: "Daar koop je geen duur kavel voor om naast een brandweerkazerne te wonen." Waarom niet op industrieterrein? Industrieterrein Noordzak, op een paar honderd meter afstand van de huidige locatie, is volgens bewoners een betere locatie. "Het wordt hier voor de deur net het verlengde van het Industrieterrein. Waarom kan de kazerne daar niet geplaatst worden?" Gisteren werd de nieuwe locatie door de Veiligheidsregio en de gemeente Borsele gepresenteerd als beste locatie. Volgens een analyse is die plek gekozen vanwege de aanrijtijden naar verschillende locaties. Het korps heeft een gebied van Nisse tot 's-Heer Arendskerke en een fors deel van de A58 als werkterrein. Hoe de nieuwe brandweerpost er uit gaat zien wordt de komende maanden besloten. De vrijwilligers van het korps gaan samen met omwonenden kijken hoe het kavel het best kan worden ingericht. Lees ook: Brandweerkazerne Heinkenszand aan de rand van het dorp