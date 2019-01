Erehaag voor Lein Lievense op finish Kustmarathon

De afscheidsplechtigheid in de kerk was via beeldschermen te volgen in een tent in de kerktuin. Op de plek van de finish vóór de erehaag zand gelegd. Met aan beide kanten vlaggetjes van de Kustmarathon Zeeland.

Gisteren kon in het gemeentehuis van Veere het condoleanceregister worden getekend. Daarnaast was er gisteravond de mogelijkheid om een moment stil te staan bij de gesloten kist in de Catharinakerk.

Zand op de plek van de finish van de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Lein Lievense overleed vorige week op 68-jarige leeftijd. Vorig jaar werd bij hem uitgezaaide leverkanker ontdekt. Lein nam samen met zijn vrouw en een aantal anderen in 2003 het initiatief voor de allereerste Kustmarathon met 400 deelnemers. Het evenement groeide onder zijn leiding uit tot het grootste sportevenement van Zeeland met ruim 10.000 deelnemers.

Langer ziek

De organisator van de Kustmarathon was langere tijd ziek. Na prostaatkanker en blaaskanker werd vorig jaar leverkanker geconstateerd. Van april tot augustus onderging Lievense meerdere chemo's, maar daar knapte hij niet meer van op. Door zijn slechte conditie kon hij minder doen voor de Kustmarathon. Toch gaf hij in oktober het startschot voor de Kustmarathon in Burgh-Haamstede en feliciteerde hij de winnaars in de Langstraat in Zoutelande.

