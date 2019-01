Minder teelt, maar Zeeland blijft een echte uienprovincie

Uien van teler Kees Hanse (foto: Omroep Zeeland)

De uiensector in Zeeland heeft een paar lastige jaren achter de rug. Het weer zat niet mee, de ziekte tripsvraat stak de kop op en sommige telers kampten met gebrek aan zoet water. Dat heeft tot gevolg dat nu wat minder uienzaad wordt besteld, dus worden in 2019 minder uien geteeld in Zeeland.

Het uienareaal in Drenthe, Groningen en Friesland neemt juist toe. In Drenthe gaat het naar schatting om een groei van zo'n 10 procent, Groningen en Friesland hebben in 2019 een paar procent meer.

Volgens voorman Gijsbrecht Gunter van de uienhandel is en blijft Zeeland een echte uienprovincie. Niet alleen omdat grond hier veel geschikter is dan de zandgrond in het noorden, maar ook omdat ondanks de krimp in absolute getallen de Zeeuwse teelt veel groter is en blijft dan in het noorden van het land.

Gijsbrecht Gunter over de ontwikkelingen in de uiensector