OM wil Vlissingse 'vaste klant' opnieuw in instelling

De rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De mishandeling gebeurde op een woonwagenkamp in Vlissingen waar de verdachte en zijn familie wonen. 'Dat was een rotdag', zegt de verdachte daarover. Er ontstond een familieruzie nadat de zus van de verdachte een auto niet op de juiste plek op het kamp had teruggezet. De man zou haar daarbij hebben geduwd, waarop zij viel en gewond raakte. De verdachte zegt juist dat zij struikelde. Als zij door hem gewond raakte, ging dat niet expres, zegt hij.

'Ik weet waar je woont'

Vervolgens zou de man een sleutelbos hebben gestolen. De verdachte zegt zich hier niets van te herinneren. Daarna schold hij een man uit, nadat deze zijn vriend geen lift wilde geven. De verdachte zou dingen hebben geroepen als: 'Ik weet waar je woont!' en 'Ga terug naar je eigen land!' Ook deze man zou hij hebben geduwd.

Aan het eind van de dag had de verdachte ruzie met zijn vader die hem zou hebben aangesproken en vervolgens geduwd. Hij verklaart dat hij uit noodweer handelde toen hij zijn vader terugduwde. "Als ik hem hierbij heb geslagen, is dat per ongeluk geweest", verklaart de verdachte.

Vader deed twee keer eerder aangifte tegen zoon

De vader verklaart dat de verdachte hem ineens met een vlakke hand in het gezicht sloeg. Daarop deed hij aangifte. De vader deed twee keer eerder aangifte tegen zijn zoon. Toen werd de verdachte veroordeeld voor mishandeling van zijn vader.

De officier van justitie noemt de verdachte een veelpleger, "een vaste klant". Volgens het OM moet de maatschappij en familie tegen de man in bescherming worden genomen. Daarom wil ze dat hij twee jaar in een instelling wordt behandeld.

Advocaat pleit voor vrijspraak

De advocaat van de verdachte weerlegt de beschuldigingen. Hij zegt dat sommige feiten niet kloppen en dat één van de verklaringen een valse aangifte is. Hij wil dat de verdachte wordt vrijgesproken. Als dat niet kan, wil hij dat de Vlissinger maar één jaar een instelling in gaat.

De verdachte wil niet behandeld worden in een instelling. Dat is al eens eerder gebeurd en hij zegt daar weinig aan te hebben gehad. Vanuit de gevangenis, waar hij sinds 2 augustus zit, heeft hij een baan gevonden, voor het eerst in zijn leven. Daarnaast is hij is gestopt met het drinken van alcohol. Hij is ervan overtuigd dat hij op het rechte pad kan blijven hierdoor.



Op donderdag 24 januari doet de rechtbank uitspraak.