'Sponsoring drank nieuwjaarsreceptie Hulst niet verstandig'

De nieuwjaarsreceptie van Hulst wordt al jarenlang gesponsord door een leverancier. De gemeente is daar blij mee, zo blijkt uit een interview met burgemeester Frans-Jan Mulder in 2014: "Die sponsoring, dat scheelt gewoon, daardoor hebben we niet zulke hoge kosten. De 1.000 euro voor de drank is niet voor rekening van de gemeenschap." In totaal kost de nieuwjaarsreceptie 1.200 euro.

Sponsoring brengt het gevaar van beïnvloeding met zich mee" Herman Lelieveldt, bestuurskundige

Lelieveldt vergelijkt de sponsoring bij de gemeente Hulst met de jaarlijkse barbecue op het Binnenhof, die door de vlees- en de drankindustrie wordt bekostigd: "Dat brengt het gevaar van beïnvloeding met zich mee. Mensen kunnen denken dat een dergelijke gift een zekere verplichting schept tegenover de gulle gever."

Geld besparen

Lelieveldt snapt wel dat de gemeente Hulst juist trots is dat op deze manier gemeenschapsgeld wordt bespaard. Toch blijft hij bij zijn standpunt dat alle schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden: " Zeker op dit lokale niveau, daar ligt dat gevoelig. Iedereen kent iedereen. Als je besluit om een receptie te houden, doe dat dan van geld uit de gemeentekas en hou het sober."

Een drankje tijdens een nieuwjaarsreceptie (foto: omroep zeeland)

De gemeente Hulst ziet geen kwaad in de sponsoring: "Het betreft een jarenlange traditie in Hulst. Sponsoring is het echter niet; er staat namelijk geen tegenprestatie tegenover. Er wordt niet vermeld wie de schenker is en er is geen sprake van reclame of iets dergelijks. De schenker draagt de nieuwjaarsreceptie een warm hart toe en ondersteunt het omdat het een gelegenheid vormt waar Hulstenaren, naast het gemeentebestuur, ook elkaar de beste wensen over kunnen brengen."

