Voetbalkooi in Sluis nu officieel geopend

In 2016 schreven de toenmalige leerlingen van de groepen 7 en 8 een brief naar de gemeente. Daarin stond dat ze heel graag een voetbalkooi wilden en het liefst ook een skatepark. Maar in een gesprek met wethouder François Babijn bleek al snel dat allebei een onhaalbare kaart was.

Uiteindelijk is door de gemeente geld vrijgemaakt voor een van de wensen, de voetbalkooi. Leerlingen hebben zelf ook een kleine duit in het zakje gedaan, ze hebben pannenkoeken verkocht en dat geld is ook gebruikt voor de aanleg van de voetbalkooi.

Wethouder schiet mis

Wethouder Babijn verrichtte vanmiddag de openingshandeling, een schot op een doel dat was dichtgeplakt met papier. Helaas schoot ie naast. "Mijn vader zat 19 jaar op voetbal, maar bij mij zat het duidelijk niet in de genen," zegt ie lachend. Een van de voetballertjes nam het daarom maar van hem over.

In de voetbalkooi ligt kunstgras waar eerder stoeptegels lagen. Johan uit groep 8 heeft geholpen met het weghalen van de tegels. "Op kunstgras voetballen is veel fijner," zegt ie. Dat vindt zijn voetbalvriend Sven ook.