Regelaar voor werken over de grens

Zeeland krijgt 100.000 euro van het Rijk voor de aanstelling van een netwerkfacilitator grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Dat is een functionaris die het voor Zeeuwen makkelijker moet maken om in Vlaanderen te gaan werken en voor Vlamingen om aan de slag te gaan in Zeeland.

Onthulling van grenspaal (foto: Omroep Zeeland) Euregio Scheldemond De netwerkfacilitator wordt aangesteld voor twee jaar in de Euregio Scheldemond (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland). Het eerste jaar betaalt Zeeland, het tweede jaar wordt de man of vrouw betaald door Vlaanderen. Matchen André van der Reest, wethouder van Goes, vertelt wat de netwerkfacilitator concreet gaat doen: "Hij gaat de onderlinge vraag en aanbod op het gebied van arbeidsmarkt met elkaar matchen en stroomlijnen. Potentiële werkgevers vanuit Vlaanderen worden ingeschakeld in Zeeland en andersom. Daar moet de netwerkfacilitator afspraken over maken." De Goese wethouder André van der Reest over de netwerkfacilitator (foto: rechtenvrij)