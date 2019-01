Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minicamping De Kreekrug uitgeroepen tot beste accommodatie van Zeeland Minicamping De Kreekrug uitgeroepen tot beste accommodatie van Zeeland (foto: Facebook De Kreekrug)

Minicamping De Kreekrug in Grijpskerke is uitgeroepen tot best gewaardeerde accommodatie van Zeeland. Monique Poppe van de minicamping mocht daarom vanavond in de Jaarbeurs in Utrecht de Zoover Award Platinum in ontvangst nemen.

De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen. De winnaars zijn de vakantiebestemmingen die via de website Zoover de hoogste waarderingscijfers hebben gekregen van consumenten. De Kreekrug in Grijpskerke kwam uit op het rapportcijfer 9,9 en was daarmee de grote winnaar in Zeeland. Ook in alle andere provincies, behalve Flevoland, is een winnaar uit de bussen gekomen. Drie van die prijswinnaars kregen van consumenten zelfs een tien. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.