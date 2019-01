'Eyecatcher' éindelijk in bezit van Industrieel Museum Zeeland

Pronkstuk van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De enorme machine is al bijna vijf jaar de blikvanger van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. Het pronkstuk werd in bruikleen gegeven door de Belgische stichting Vrienden van MIAT.

De machine stamt uit 1911 en werd tussen 1912 en 1965 gebruikt om elektriciteit op te wekken voor de Cokesfabriek in Sluiskil. "Dit was in feite de centrale van de fabriek", vertelt museumcoördinator Bennie Vermandel. "In 1912 hadden we in Zeeuws-Vlaanderen nog geen elektriciteit, dus bouwden de bedrijven die zich hier langs het kanaal vestigden hun eigen centrales, mét stoomgedreven generatoren."

De stichting wilde de stoommachine, eigenlijk is het een enorme dynamo, niet meteen schenken, omdat het Industrieel Museum Zeeland zich nog niet had waargemaakt. "Ze wilden eerst de kat uit de boom kijken", lacht coördinator Ben Vermandel. Nu, bijna vijf jaar later, is de stichting overtuigd en is besloten dat het Sasse museum de machine mag houden.

Stoommachine in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Vermandel is er blij mee. "Als museum ben je een verzamelaar, en een verzamelaar heeft liefst zoveel mogelijk in eigendom."