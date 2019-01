Nashville-dominee uit Arnemuiden niet welkom in Gorinchem 'maar steunt verklaring nog van harte'

De kerk van Arnemuiden. (foto: Ria Brasser)

Klaassen zou zondag als predikant voorgaan in de Grote Kerk van Gorinchem. Maar de Protestantse Gemeente heeft een vervanger geregeld. De kerk heeft hem laten weten dat het "alles te maken heeft" met de veelbesproken verklaring. Een petitie tegen de komst van Klaassen is de afgelopen dagen door meer dan 200 mensen ondertekend.

'60 jaar geleden was mijn standpunt gemeengoed in Nederland'

Tegen de NOS zegt Klaassen dat het besluit in goed overleg is genomen. "Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen komen om het woord van God te kunnen horen. Dan ben je niet gebaat met een demonstratie voor de kerk. Dat geeft onrust en spanning."

Het is de enige afzegging die Klaassen heeft gekregen naar aanleiding van zijn handtekening onder de Nashville-verklaring. "Dit is incidenteel en heeft niet zozeer te maken met mijn persoon", zegt hij. "Omdat dit nu de eerste dienst is na deze week vol commotie leek het ons wijzer het zo te doen."

Maarten Klaassen werd op 25 februari 1981 geboren in Terneuzen. Na zijn studie theologie was hij voorganger bij kerken in de Bommelerwaard en in Sliedrecht. Sinds 2015 is hij dominee bij de Hervormde Gemeente Arnemuiden. Ook is Klaasen lid van het hoofdbestuur van de SGP.

Klaassen vindt de ophef die is ontstaan over de verklaring jammer, maar staat nog wel achter zijn handtekening onder het document. "Ik sta voor mijn overtuiging en ik vind dat ik ook het recht heb om die overtuiging uit te spreken, binnen de grenzen van de wet. Het is een overtuiging die je hebt en die mag je uitdragen.""

'Vroeger was dit normaal'

Naar aanleiding van de verklaring en de ophef vraagt de dominee zich wel af hoe tolerant Nederland nog is. "Wat ik wel onrustgevend vind; we doen ons voor als een tolerante natie", begint hij. "Maar hoe ver is er in onze samenleving nog ruimte voor meningen die afwijken van wat de meerderheid vindt? Het standpunt wat ik verwoord was 50, 60 jaar geleden gemeengoed bij een meerderheid van de bevolking."

Dominee Maarten Klaassen (foto: NOS)

Klaassen vindt dat de ondertekenaars het handiger hadden kunnen aanpakken. "Ik denk dat het beter was geweest als wij een verklaring vooraf hadden gegeven bij deze verklaring. Dat had ongetwijfeld beter gekund. Maar alle initiatiefnemers hebben gezegd; we staan nog van harte achter de verklaring."

Nashville-verklaring

De verklaring stelt dat God het huwelijk heeft bedoeld als levenslang verband tussen één man en één vrouw. In de verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen 'genezen'. In de verklaring staat verder dat het 'zondig' is om 'homoseksuele onreinheid of transgenderisme' goed te keuren.

Lees ook: