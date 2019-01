Wie kent mij? Stichting krijgt honderden telefoontjes na oproepje vermiste kat

Monique van Opdorp met de vermiste kat (foto: Omroep Zeeland)

"We wisten niet wat ons overkwam", vertelt Monique. "Honderden telefoontjes zijn er binnen gekomen, vanuit Nederland, maar ook Duitsland en België. Dat zegt ook iets over hoeveel mensen op zoek zijn naar hun poesje."

Echte huiskat

Waar de hoogzwangere vandaan komt, is de vraag. "Het zou kunnen dat ze met een trucker is meegelift, maar ze kan ook van een aanlengende dorp zijn, ze kan, zoals tienermeisje, met een kater zijn meegelopen. We weten het niet, ze kan het niet vertellen." Dat het een huiskat is, is duidelijk. "Ze is tam, ze doet de dingen die een huiskat doet. Ze is totaal niet moeilijk met andere katten..."

Signalement: Het gaat om een hoogzwangere schildpadkat, van zo'n één tot drie jaar oud. Ze is niet gechipt. Duidelijk kenmerk zijn de crème-rossige teentjes van haar rechter-voorpoot.

Kat bij Stichting KatteKUS (foto: Omroep Zeeland)

De kat, die nog geen nieuwe naam heeft gekregen, is hoogzwanger. Monique: "Binnen een week of twee mogen we ons wel oma noemen." De kattenopvangers hopen dat de eigenaar nog gevonden wordt. "Zo niet, dan mag ze hier blijven. Dan mag ze haar baby's grootbrengen en daarna gaan we op zoek naar een baas voor haar."