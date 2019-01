Deel dit artikel:













De girlpower van Letty Demmers

Ruim een maand is Letty Demmers nu waarnemend burgemeester in de gemeente Noord-Beveland, en ze begint haar draai te vinden. "Ik vind het hartstikke leuk", zegt Demmers, die in Zeeland eerder korpschef van de politie was en ook waarnemend burgemeester van Vlissingen.

Demmers is een paar maanden geleden 66 geworden en heeft dan ook haar eerste AOW-uitkering al gekregen. Maar ze denkt er voorlopig nog niet aan om te stoppen. "Mensen zeggen tegen me dat ik nu onderhand vooral leuke dingen moet gaan doen. Maar dan bedoelen ze zeker golfen en koffie drinken. Ik krijg het daar Spaans benauwd van! Daar krijg ik de kriebels van", stelt ze. "Ik vind dit juist leuk. Je ontmoet zoveel nieuwe mensen." Girlpower Wie de burgemeesterskamer van Demmers in Wissenkerke binnenkomt, waar het gemeentehuis van Noord-Beveland staat, wordt onmiddellijk getroffen door een groot blauw schilderij van een Zeeuwse boerin in klederdracht. Die houdt een schaal in haar handen, met daarop het woord 'girlpower'. Het is een bijzonder schilderij voor Demmers.