Zeeland wordt wakker: beste camping, stoommachine en girlpower

Camping De Kreekrug in Grijpskerke (foto: Facebook De Kreekrug)

Beste accommodatie

Minicamping De Kreekrug in Grijpskerke is uitgeroepen tot best gewaardeerde accommodatie van Zeeland. Monique Poppe van de minicamping mocht daarom vanavond in de Jaarbeurs in Utrecht de Zoover Award Platinum in ontvangst nemen.

(foto: Omroep Zeeland)

Regelaar

Zeeland krijgt 100.000 euro van het Rijk om een 'netwerkfacilitator grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit' aan te stellen. Dat is iemand die moet regelen dat Zeeuwen makkelijker over de grens in Vlaanderen kunnen werken en andersom.

Stoommachine in Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Stoommachine

De compound-stoommachine met schakelbord, jarenlang gebruikt door de Cokesfabriek in Sluiskil, wordt vanmiddag officieel overgedragen aan het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. De machine is het pronkstuk van de collectie.

Letty Demmers (foto: Omroep Zeeland)

Doorgaan

Waarnemend burgemeester Letty Demmers van Noord-Beveland krijgt al AOW, maar is nog lang niet van plan te stoppen met werken. Ze vindt besturen veel te leuk.

Vogelbroedgebied richting Zanddijk. (foto: Jos Clarijs, Middelburg)

Weer

Een druilerige dag vandaag met veel bewolking en regen. Het wordt niet warmer dan 8 graden. De wind trekt in de loop van de dag iets aan naar matig en aan zee soms vrij krachtig.