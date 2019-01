Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee gewonden bij steekpartij azc Goes

Bij een steekincident in het azc in Goes zijn vannacht twee bewoners lichtgewond geraakt. De steekpartij vond plaats tijdens een ruzie tussen enkele bewoners. De dader is nog niet aangehouden.

De politie rukte met meerdere eenheden uit en heeft onderzoek gedaan (foto: HV Zeeland) De melding kwam rond middernacht binnen, waarop twee ambulances en een aantal politiewagens met spoed naar het azc zijn gereden. De twee slachtoffers van 18 en 29 jaar zijn door ambulancepersoneel onderzocht en voor verdere behandeling naar de huisartsenpost verwezen. Behalve ambulance en politie was er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die was uiteindelijk niet meer nodig. De politie heeft op het azc-terrein op verschillende plekken onderzoek gedaan, daarbij is ook een politiehond ingezet.