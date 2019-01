'Debat verhardt'; provincie wil naar andere plek biovergister Rilland kijken

Kassen in Bathpolder waar biovergister naast komt te staan (foto: Omroep Zeeland)

Energieleverancier Engie wil een biovergister aan de Eerste Bathpolder bij Rilland bouwen. Maar dat stuit op veel weerstand. Omwonenden zijn bang dat de mestverwerkingsinstallatie veel stank zal veroorzaken. Ook vrachtverkeer zal volgens hen voor veel overlast zorgen. Vooral glastuinbouwers maken zich zorgen over stank, verkeersoverlast en besmetting van gewassen door de installatie.

Toch in gesprek

Eerder liet de provincie nog weten dat de bouw van de biovergister op de geplande plek door kon gaan. Maar nu zegt De Reu dat hij toch in gesprek wil gaan met Engie en de gemeente over een andere plek. "Omdat het debat verhardt", aldus De Reu.

Engie heeft eerder laten weten ervan overtuigd te zijn dat de vergister kan worden gebruikt zonder last of gevolgen voor de omgeving. Het dagelijks gemeentebestuur zei dat er verder dat er geen enkele andere plek in de gemeente is waar de vergister kan komen.

Lees ook: