The Family First maakt EP The Family First maakt EP (foto: The Family First)

De EP van de Walcherse groep The Family First is uit. De titel van de EP is Op Een Level Apart en bevat zes tracks, waaronder de eerder verschenen singles Mijn Alles en Bij Mij.

Zanger Gayito Joval uit Middelburg en rapper Thenselo uit Vlissingen vormen de kern van The Family First. Ze maken al enige tijd samen muziek. Op de EP staan ook bijdragen van zangeres Dylana en rappers Gapy en Donson. OELA is beschikbaar via de bekende streamingdiensten.