Ruim een ton voor ecologische berm Sloeweg

Bijen zouden wel varen bij ecologisch bermbeheer, zeggen de voorstanders (foto: Omroep Zeeland )

Statenlid Anton van Harperen (PvdA) is tevreden met het voorstel van gedeputeerde Carla Schönknecht. Van Harperen vindt het belangrijk dat er geld vrijkomt, omdat het goed is voor de bijenpopulatie.

Maar er werden ook vraagtekens gezet bij de hoogte van het bedrag. Statenlid Gert-Jan Minderhoud van de Partij van Zeeland is fel tegenstander van het plan. Hij vindt de kosten veel te hoog en de milieuwinst gering, omdat het verkeer er met honderd kilometer per uur voorbijrijdt.

Het plan is nog niet definitief. In februari wordt er over gestemd in de Statenvergadering.