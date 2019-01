Politie rolt hennepkwekerij met 300 planten in Stavenisse op

Hennepkwekerij (archieffoto) (foto: ANP)

De kwekerij zat in een woning aan het Bos in Stavenisse en was verdeeld over twee ruimten. De planten waren bijna klaar om geoogst te worden.

Behalve dat de man is aangehouden, is er tegen de man ook aangifte gedaan door de netwerkbeheerder, omdat er sprake is van diefstal van stroom. En 'omdat misdaad niet mag lonen', schrijft de politie, is zijn auto ook in beslag genomen.

De hennepkwekerij en de planten zijn door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.