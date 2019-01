Gewoon bij de huisarts naar de specialist uit het ziekenhuis

De patiënt gaat niet naar de orthopeed in het ziekenhuis, de orthopeed komt naar de patiënt. Voor Henk Cremers uit Sint Jansteen heeft het vele voordelen. Zou hij vroeger met zijn heupklachten zijn doorgestuurd naar het ziekenhuis in Terneuzen, nu kan hij dichterbij in Hulst terecht. En bovendien veel sneller. De wachtlijst voor de orthopeed in het ziekenhuis is momenteel minstens vier weken. Bij de huisarts kan hij binnen twee weken terecht.

Korte lijntjes

De orthopeden van ziekenhuis Zorgsaam hebben deze nieuwe manier van werken samen met twee huisartsen bedacht en brengen die nu anderhalf jaar in de praktijk. Elke twee weken komen zij een avond in de huisartspraktijk langs om alle nieuwe patiënten te zien. Huisarts Saskia Stitzinger is ook enthousiast: 'De lijntjes zijn kort. Je merkt dat je dingen over en weer makkelijker vraagt.'

Veel patiënten kunnen bij huisarts blijven

Het merendeel van de patiënten heeft helemaal geen ziekenhuisbehandeling nodig, blijkt na anderhalf jaar. 'Meer dan tachtig procent kan bij de huisarts blijven', zegt orthopeed Maarten Paul van de Kerkhove van ziekenhuis Zorgsaam. Alleen voor ingewikkeld onderzoek met dure apparatuur of een operatie moeten patiënten naar het ziekenhuis. De rest, zoals lichamelijk onderzoek, advies, controles en injecties, kan gewoon in de huisartsenpraktijk. Van de Kerkhove: 'Dat scheelt een paar honderd euro per patiënt per consult.'

Het scheelt patiënten als Henk Cremers ook in de kosten. Een een bezoek aan het ziekenhuis gaat van de eigen bijdrage af, maar een bezoek aan de huisarts is gratis.

Henk Cremers bij huisarts Saskia Stitzinger en orthopeed Maarten Paul van de Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

De samenwerking tussen de orthopeden van Zorgsaam en de huisartsen in Hulst en Terneuzen wordt gefinancierd door zorgverzekeraar CZ, die voordelen ziet in het besparen op zorgkosten. In het voorjaar wordt het project uitgebreid naar West-Zeeuws-Vlaanderen.