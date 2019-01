Appverbod en vaders langer vrij: de belangrijkste veranderingen voor 2019 op een rij

Onder de werknemers van bouwbedrijf Boogert in Oosterland, een echt mannenbedrijf, worden jaarlijks zo'n vijf a zes baby's geboren. Volgens directeur Hans Boogert zorgt de uitbreiding van het geboorteverlof voor 7500 euro aan extra kosten. "Dat heb ik er graag voor over. Die kinderen zijn weer de medewerkers van de toekomst."

Over het aanvullend geboorteverlof, dat naar verwachting half 2020 ingaat, is de directeur van het bouwbedrijf minder enthousiast. "Dan kunnen vaders zes weken verlof opnemen tegen zeventig procent loon. Dat vind ik wel een hele heftige verschuiving. Dat zal veel impact hebben op onze productie."

Pech voor deze vader

Mannen die in de laatste dagen van 2018 vader zijn geworden, hebben pech. Eén van hen is Lorenzo Oubrie uit Terneuzen. Hij is in wolken met zijn dochter Nola, maar baalt ook wel een klein beetje.

Naast de uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders, zijn er nog meer veranderingen ingevoerd per 1 januari.

Zo is een bezoekje aan de kapper, een hotel of zwembad duurder geworden door de verhoging van het het btw-tarief van 6% naar 9%.

Kinderopvang duurder, vrijwilligers beter af

Wat ook duurder uitvalt is de kinderopvang: het maximaal aantal baby's per pedagogisch medewerker is van vier naar drie gegaan. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar, maar het kost ook meer geld. De kinderopvangtoeslag die hoger is geworden, compenseert dat niet helemaal.

Wie juist baat hebben bij de nieuwe regels per 2019 zijn vrijwilligers. De belastingvrije vergoeding stijgt van 150 euro naar 170 euro per maand. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Appverbop op de fiets

En dan tot slot een nieuwe regel die pas per 1 juli in gaat, maar waar veel mensen mee te maken krijgen: er komt appverbod voor fietsers. In de auto mag het al niet, maar op de fiets straks dus ook niet meer. En dat wordt wennen. Bleek eerder al toen de plannen voor het appverbod op de fiets bekend werden gemaakt. Toen ging de minister er nog vanuit dat het verbod pas in 2010 in zou gaan.