Laatste Prinsessenboot gesloopt in Indonesië

Na een Zeeuwse periode van ruim dertig jaar vertrok de Prinses Margriet in 1996 naar China. In 2002 werd de voormalige Prinses Margriet verkocht aan Indonesië.

Prinsessenboten

Volgens PSDnet.nl is nu de laatste van de drie iconische 'Prinsessenboten' gesloopt. Dat waren enkeldeksveerboten die in het begin van de jaren zestig in gebruik werden genomen. De Prinses Irene werd gesloopt in 2006, de voormalige Prinses Beatrix in 2003.

