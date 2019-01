Vandenheede wil met Hoek de stap naar de top zetten

Hoek-trainer Hugo Vandenheede (foto: Omroep Zeeland)

Want, als het een beetje meezit en Hoek morgen wint van Harkemase Boys en een week later Quick Boys verslaat, staat Hoek steviger in de top van de Derde Divisie en is het gat met koploper Noordwijk wellicht nog te overbruggen.

Verandering

Morgen wordt zijn eerste kennismaking met het Nederlandse voetbal. Gaat hij veel veranderen? "Misschien op één of twee posities. In elk geval wil ik dat het beter staat bij balverlies. We hebben een aanvallende ploeg, maar het kan beter in de omschakeling."

Vandenheede (55) kan geen beroep doen op Sidy Ceesay (rugblessure) en Sven Mbikulu (bovenbeenblessure).

Karim Bannani

Of Karim Bannani, de tussentijdse aanwinst uit Terneuzen inzetbaar is, is nog de vraag. De oud-prof van Jong PSV en FC Dordrecht maakte op Vandenheede een goede indruk tijdens de training, maar zijn overschrijving is formeel nog niet rond. "Ik wacht eigenlijk op een seintje van de voorzitter dat hij inzetbaar is. Bannani zal niet starten, maar twintig minuten meedoen moet kunnen", aldus Vandenheede.

Stand

Derde Divisie 1. Noordwijk 16-38 2. Quick Boys 16-36 3. DVS'33 16-32 4. Hoek 16-32 5. Harkemase Boys 16-29

Geen gewone voorbereiding

Ondanks dat de korte voorbereiding van Vandenheede verre van ideaal was, heeft hij vertrouwen. "Het was geen gewone voorbereiding, maar ik heb bereidheid gezien bij de jongens."

Harkemase Boys kende hij dan weliswaar niet, maar inmiddels is Vandenheede zich aan het verdiepen in het Nederlandse voetbal. En die verre uitreizen van Hoek zijn hem niet vreemd. "Toen ik bij KVV Coxyde werkte, waren we ook den ganzen dag op pad. Koksijde ligt bij de kust. Moesten we 400 kilometer naar Luxemburg. Nee, dat ben ik wel gewend, haha."

Hugo Vandeheede

trainersloopbaan vanaf 2010 2018/19 - ? Hoek 2016/17 - 2018/19 KVK Westhoek 2009/10 - 2016/17 KVV Coxyde

