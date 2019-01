Jaarwisseling kost Zeeland zeker een ton

Vuurwerkafval in 's Heerenhoek (foto: Piet Grim)

De totale schade is dit jaar iets groter dan tijdens de jaarwisseling vorig jaar. Vooral in Reimerswaal, Kapelle en Sluis werd veel vernield. De gemeentes Schouwen-Duiveland, Tholen, Hulst en Veere hadden geluk: daar verliep de nieuwjaarsnacht een stuk rustiger.

Schade jaarwisseling

Gemeente 2018 2017 2016 Borsele 6.150 2.750 11.300 Goes 8.570 7.270 12.855 Hulst 0 2.500 2.500 Kapelle 11.960 9.401 11.000 Middelburg 7.215 6.220 17.860 Noord-Beveland 5.500 40 2.518 Reimerswaal 15.743 7.594 20.955 Schouwen-Duiveland 3.629 4.700 4.700 Sluis 12.500 ca 7.000 9.000 Terneuzen 4697 8732 19.643 Tholen 2.500 3.647 5.854 Veere 2.180 6.000 5.449 Vlissingen onbekend onbekend 20.000

De gemeente Reimerswaal heeft de meeste schade van alle gemeentes: 15.000 euro, twee keer zoveel als vorig jaar. "Elke euro aan schade is zonde", aldus burgemeester José van Egmond. Vorig jaar was de schade in Reimerswaal opvallend laag voor die gemeente. "Ik kan een aanname doen dat dat komt doordat oud en nieuw op zondag viel, maar dat kan ik niet bewijzen."

Lawaai

Ondanks de toegenomen schade spreekt de burgemeester van een relatief rustige jaarwisseling. "Maar ook bij ons zijn er rafelrandjes. Er zijn klachten binnengekomen over te hard vuurwerk en knalvuurwerk, dus voor de één zal dat anders zijn dan voor de ander."

Vuurwerk in de straten van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Veel gemeentes hadden maatregelen genomen om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Bij de gemeente Hulst lijkt dat het best te zijn gelukt; daar heeft de gemeente geen enkele vernielde afvalbak, brievenbus of plantenbak kunnen vinden.

De gemeente Vlissingen heeft als enige nog geen cijfers aangeleverd. Er wordt nog geïnventariseerd hoe groot de schade in die gemeente is.