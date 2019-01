De Zeeuwse complimenten van 2018 gaan naar...

Ada Jobsen en Marian Kreemers-de Winter ontvingen een compliment (foto: Omroep Zeeland)

Marian Kreemers-de Winter en Ada Jobsen ontvingen een compliment voor het delen van hun verhalen op middelbare scholieren. Beide vrijwilligers verloren een zoon in het verkeer en willen nu jonge scholieren bewust maken van hun gedrag in het verkeer. "Eigen verdriet en gemis wordt omgezet in positieve actie om zo een verandering in het gedrag van mensen teweeg te brengen, en in de toekomst verkeersongelukken te voorkomen", aldus de provincie.

Complimenten voor scholen

Ook Groen kindcentrum De Meidoorn uit Nisse en de Regenboogschool in Hoedekenskerke kregen een compliment. De school heeft een deel van de tegels eruit gehaald en er natuurlijke speelplekken gemaakt.

De Regenboogschool in Hoedekenskerke was de Zeeuwse winnaar bij de Lang Leve de Muziek Show van NPO Zapp. "Zij hebben Zeeland hiermee landelijk op de kaart gezet en bijgedragen aan het initiatief om meer muziek in de klas te krijgen", is het oordeel van de provincie.

Sportdorpen

"Een sportdorp is een succesvol voorbeeld van hoe men de leefbaarheid versterkt en/of behoudt en mensen in beweging krijgt", vindt de provincie. En daarom kregen sportdorpen in Sint-Philipsland, Oostkapelle en Clinge een compliment.