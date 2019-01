Deel dit artikel:













OM: Aangifte van ernstig zedenmisdrijf in Middelburg klopt niet

De aangifte van een ernstig zedenmisdrijf in Middelburg waar eerder deze week veel over te doen was klopt niet. Die conclusie heeft het Openbaar Ministerie vandaag getrokken.

De Nieuwe Haven in Middelburg (foto: Lena Schreijenberg) De politie bracht naar buiten dat onderzoek werd gedaan naar een ernstig zedenmisdrijf in Middelburg. Er werd onder meer een oproep tot getuigen en de vraag om camerabeelden gedaan. Jonge vrouw De aanleiding was een aangifte van een jonge vrouw. Zij zou zondagmiddag in het centrum van Middelburg slachtoffer zijn geworden van een ernstig zedenmisdrijf. De onrust die dit veroorzaakte blijkt achteraf onterecht. Het OM meldt dat onderzoek wordt gedaan naar de precieze beweegredenen van de vrouw. Lees ook: Ernstig misdrijf' Middelburg betreft een zedenmisdrijf