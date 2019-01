'Herindeling Noord-Beveland absoluut niet aan de orde'

De gemeente Noord-Beveland telt nu zo'n 7.400 inwoners en is daarmee met stip de kleinste gemeente qua inwoners van Zeeland. Voor Demmers geen aanleiding om aan een herindeling te denken. Schaalvergroting heeft in het verleden namelijk niet altijd goed uitgepakt. "De afstand tussen allerlei lagen wordt soms te groot bij een fusie. Kijk bijvoorbeeld ook naar fusies in het onderwijs, waar van die enorme onderwijsinstituten ontstonden."

100.000 inwoners

Tijdens het bewind van PvdA-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken was zijn motto de vorming van sterke gemeentes met minimaal 100.000 inwoners. "Maar Plasterk zit er niet meer", redeneert Demmers. De huidige minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, is net als Demmers van D66-huize en geen voorstander van opgelegde fusies. "Ervaringen in het verleden hebben geleerd, dat gedwongen fusie bijna nooit goed uitpakt. Dat heeft alleen een kans als de vraag vanuit de inwoners zelf komt. "Volgens Demmers is het niet zo dat inwoners altijd zullen kiezen voor zelfstandigheid. Als ze denken dat ze bepaalde voorzieningen alleen in de buurt houden als ze opgaan in een grotere, sterkere gemeente, zullen ze wellicht toch voor een fusie stemmen.

Toekomstplan

Demmers heeft als waarnemend burgemeester van Noord-Beveland de opdracht gekregen een toekomstplan te maken voor de kleine gemeente. Nu herindeling geen hot item lijkt, zal daarin veel aandacht zijn voor de balans tussen landschap, recreatie en bouwen. "We willen geen Knokke worden, waar alles is volgebouwd. Maar aan de andere kant wil je er wel voor zorgen dat mensen in deze gemeente kunnen wonen of verblijven. Die balans vinden, is een uitdaging", aldus Demmers.