Wasstraat voor endoscopen bij ZorgSaam

Camera aan slang

Een endoscoop is een camera aan een slangetje waarmee een medisch specialist binnen in het lichaam van een patiënt kan kijken, bij bijvoorbeeld een darm-, long- of maagonderzoek. Het slangetje wordt ingebracht via mond of anus. Na het inwendige onderzoek blijven lichaamssappen van de patiënt achter. En dus moet de endoscoop na gebruik grondig schoongemaakt worden.

Waterpistool

Dat schoonmaken werd voorheen met de hand gedaan, nu dus met een zogenaamde wasstraat. Hannet van Overdulven, endoscopie verpleegkundige, zegt dat de nieuwe schoonmaakmethode voordelen heeft op de oude. "Bij de oude methode moest alles handmatig met bijvoorbeeld een waterpistool, en nu gebeurt het spoelen automatisch, dat scheelt tijd en de slang wordt gegarandeerd schoon." Vroeger werd de endoscoop uiteraard ook schoon, voegt zij er aan toe.

ZorgSaam is het eerste ziekenhuis in Nederland dat werkt met de nieuwe techniek. Andere ziekenhuizen volgen nog.