Automobilist belandt in sloot, maar komt met de schrik vrij

Een 33-jarige automobilist uit IJzendijke is gisteravond met auto en al de sloot ingereden. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en de auto belandde ondersteboven in de sloot naast de Krommeweg in IJzendijke.

Auto belandt ondersteboven in de sloot bij IJzendijke (foto: HV Zeeland) De hulpdiensten werden rond 22.15 uur opgeroepen. Meerdere politie-eenheden, de ambulancedienst en meerdere brandweerwagens spoedden naar de plak van het ongeluk, maar eenmaal daar aangekomen bleek de bestuurder al op eigen kracht uit de auto gekropen te zijn. Bloedmonster Voor de zekerheid is de bestuurder nagekeken door ambulancepersoneel. De politie vermoedt dat de man te veel had gedronken, daarom heeft een GGD-arts een bloedmonster afgenomen voor onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto, met assistentie van de brandweer, uit de sloot getakeld en meegenomen. Een bergingsbedrijf heeft samen met de brandweer de auto uit de sloot gehaald (foto: HV Zeeland)