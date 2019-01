GOES hield vast aan ritme ondanks winterstop

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

GOES ging, in tegenstelling tot veel andere ploegen, niet op trainingskamp tijdens de winterstop. Veenstra pakte de draad vanaf 2 januari weer op en hield vast aan het ritme van drie keer trainen en een wedstrijd spelen.

Hard getraind

"Er is hard getraind, want ik ben hier nog niet klaar", zegt Veenstra, die komende zomer aan de slag gaat bij ASWH. "We hebben ook goed getraind en een goede wedstrijd gespeeld tegen hoofdklasser Baronie".

Veenstra kan zondag tegen OSS'20 geen beroep doen op de geblesseerden Daniel Wissel, Klaas van Hecke, Rik de Punder, Jarreau Manuhuwa. "Ray Kroon is ook nog niet fit, maar is als wisselspeler wel inzetbaar."

Van Hecke en Manuhuwa

Klaas van Hecke staat inmiddels weer op het veld nadat hij langdurig uitgeschakeld was aan zijn knie. Jarreau Manuhuwa brak voor de winterstop zijn middenvoetsbeentje. Het gips is er inmiddels af en de verdediger zal binnenkort de veldtraining weer hervatten is de verwachting.

Stand

Derde Divisie 1. TEC 15-34 2. UNA 16-34 3. Jong FC Volendam 16-30 7. OSS'20 16-25 8. GOES 14-24

Tegenstander OSS'20 is net als GOES middenmoter in de Derde Divisie, maar GOES heeft nog twee inhaalduels tegoed. "Ik schat de kansen tegen OSS'20 op fifty-fifty", zegt Veenstra. "Het is een ploeg die vanuit de hoofdklasse kennen. Ik heb er wel vertrouwen in."