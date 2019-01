Groene Ster naar halve finale KNVB-beker

Groene Ster-trainer Samir Yaqoobi (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster begon goed aan de wedstrijd en kwam op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Badr Belhadj en Salim Sandee. Josimar Pattinama had de kans om er zelfs nog 0-3 van te maken uit een 10 meter trap, maar hij miste.



In de tweede helft slaagde TPP/Feyenoord Futsal erin om terug in de wedstrijd te komen. Zes minuten voor tijd scoorde Soufian Charraoui de aansluitingstreffer voor de Rotterdammers, twee minuten later gevolgd door de gelijkmaker van de voet van Mo Amin Chaali. Omdat er verder niet meer werd gescoord moesten strafschoppen de beslissing brengen.



Halve finale

Groene Ster nam de strafschoppen beter dan TPP Feyenoord en won de serie met 7-6. Hierdoor staat Groene Ster voor de tweede keer in de halve finale van de KNVB-beker. Drie jaar geleden stond Groene Ster ook in de halve finale, maar verloor toen van Hovocubo. Wie de volgende tegenstander is van de ploeg van trainer Samir Yaqoobi is nog niet bekend. De drie andere ploegen die zich ook plaatsten voor de halve finale zijn FC Eindhoven, Hovocubo en Futsal Apeldoorn.