Inbreker al in de kraag gevat voor hij door het ingetikte raam naar binnen kan kruipen

De inbraakpoging in Bergen op Zoom van een 30-jarige man uit Sint-Maartensdijk is vannacht jammerlijk mislukt. Hij had een ruitje ingetikt van een woning aan de Meeussenstraat, maar nog voor hij door de opening naar binnen kon kruipen, werd hij al door buurtbewoners in de kraag gevat.

Inbreker probeert binnen te komen, in scene gezet (foto: Omroep Zeeland) De buurtbewoners hebben de politie gebeld en toen de agenten kort daarna arriveerden hebben ze de inbraakverdachte aan hen overgedragen. Dat gebeurde om 05.45 uur. De 30-jarige man uit Sint-Maartensdijk zit vast voor onderzoek.