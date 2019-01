Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ad Roovers opnieuw trainer Hontenisse

Ad Roovers is volgend seizoen de nieuwe trainer van voetbalvereniging Hontenisse. Hij is de opvolger van Marco van Vlierberghe die komende zomer vertrekt naar STEEN. Roovers is momenteel jeugdtrainer bij HVV'24.

(foto: www.vvhontenisse.nl) Het wordt voor Ad Roovers de derde keer dat hij aan het roer komt te staan bij de Zeeuws-Vlaamse formatie. Eerder was hij al eens hoofdtrainer bij Hontenisse van 1996 tot 2000 en van 2007 tot 2009. Roovers was eerder hoofdtrainer bij Vogelwaarde, HVV'24, Arnemuiden, AZVV, Zaamslag en Koewacht.